living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البطرك الراعي: نراهن على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها

16
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في رسالة عيد الفصح خلال قداس سبت النور ان "مأساة مزدوجة تتكرر كل يوم لا سيما من جهة المقتدرين والنافذين ومستغلّي السلطة".

وقال الراعي: "الضمير لا يُباع ولا يُشترى لكونه من القدسيات والتجارة به انتهاك لها".

وأضاف، "نعيش اليوم ظرفا يحملنا الى ان نتكلم عن حقيقة لبنان"، متسائلاً، "ايعقل ان يصبح وطن الانحطاط ايعقل ان نمسي دولة التسول ايعقل ان نصير مجتمع التناقضات؟".

وتابع، "لتتحرّر البطريركيّة ونتحرّر كلّنا من السلطويّة والتبعيّة، أيُعقل أن نصبح بلد الانحطاط بعدما كنا بلد النهضة؟".

وشدد الراعي في رسالته على أنه "يجب ان نضع حدا للامر الواقع الذي يتألم منه الشعب اللبناني ويهمش الدولة الشرعية ويبعثر وحدتها بين دويلات امنية وقضائية وحزبية ومذهبية".

وزاد قائلاً، "نراهن على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها انها فرصة التغيير"، مشيراً الى انه "اذا لم يتنبه الشعب الى خطورة المرحلة ويُقدم على اختيار القوى القادرة على الدفاع عن لبنان وهويته واعادة علاقاته العربية والدولية فان هذا الشعب نفسه يتحمل مسؤولية الانهيار الكبير".

وأسهب الراعي بالقول، "بقدر ما رحّبنا بعودة أصدقائنا العرب إلى لبنان نتمنى أن يعود اللبنانيون أنفسهم الى لبنانهم وأن يتخّلوا عن ولاءاتهم الخارجية وعن انتماءاتهم إلى مشاريع غريبة عن تاريخنا وتراثنا انقاذ لبنان مرتبط بالتخلي عن الادوار المستوردة وباسترداد الدور الوطني".

واستكمل، "انقاذ لبنان يكون بوحدته وتعدديته ومطلوب منه استرداد دوره وهويته الحيادية وقد تهاوت هوية لبنان عندما تعددت فيه الانتماءات".

ورأى أن, "لبنان يحتاج الى أكثرية نيابية وطنية سيادية استقلالية مناضلة مؤمنة بخصوصية الوطن وبالدولة الشرعية والمؤسسات الدستورية والجيش مرجعية وحيدة للسلاح والأمن".

وأكّد الراعي أن "الخطورة الكبرى هي تضليل الشعب فينتخب أكثرية نيابية لا تشبهه ولا تلتقي مع طموحاته فتزيد من عزلته ومن انهياره وستكون حالة غريبة أن تأتي الغالبية النيابية خلاف الغالبية الشعبية بسبب سوء اختيار الشعب".

ودعا الشعب اللبناني وهو يختار نوابه الى ان "يدرك انه يختار رئيس الجمهورية المقبل بل يختار الجمهورية المقبلة ومصير لبنان يتعلق على نوعية الاكثرية النيابية في المجلس الجديد".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout