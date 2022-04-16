البطرك الراعي: نراهن على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها

A + A -

اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في رسالة عيد الفصح خلال قداس سبت النور ان "مأساة مزدوجة تتكرر كل يوم لا سيما من جهة المقتدرين والنافذين ومستغلّي السلطة".



وقال الراعي: "الضمير لا يُباع ولا يُشترى لكونه من القدسيات والتجارة به انتهاك لها".



وأضاف، "نعيش اليوم ظرفا يحملنا الى ان نتكلم عن حقيقة لبنان"، متسائلاً، "ايعقل ان يصبح وطن الانحطاط ايعقل ان نمسي دولة التسول ايعقل ان نصير مجتمع التناقضات؟".

وتابع، "لتتحرّر البطريركيّة ونتحرّر كلّنا من السلطويّة والتبعيّة، أيُعقل أن نصبح بلد الانحطاط بعدما كنا بلد النهضة؟".



وشدد الراعي في رسالته على أنه "يجب ان نضع حدا للامر الواقع الذي يتألم منه الشعب اللبناني ويهمش الدولة الشرعية ويبعثر وحدتها بين دويلات امنية وقضائية وحزبية ومذهبية".



وزاد قائلاً، "نراهن على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها انها فرصة التغيير"، مشيراً الى انه "اذا لم يتنبه الشعب الى خطورة المرحلة ويُقدم على اختيار القوى القادرة على الدفاع عن لبنان وهويته واعادة علاقاته العربية والدولية فان هذا الشعب نفسه يتحمل مسؤولية الانهيار الكبير".



وأسهب الراعي بالقول، "بقدر ما رحّبنا بعودة أصدقائنا العرب إلى لبنان نتمنى أن يعود اللبنانيون أنفسهم الى لبنانهم وأن يتخّلوا عن ولاءاتهم الخارجية وعن انتماءاتهم إلى مشاريع غريبة عن تاريخنا وتراثنا انقاذ لبنان مرتبط بالتخلي عن الادوار المستوردة وباسترداد الدور الوطني".



واستكمل، "انقاذ لبنان يكون بوحدته وتعدديته ومطلوب منه استرداد دوره وهويته الحيادية وقد تهاوت هوية لبنان عندما تعددت فيه الانتماءات".



ورأى أن, "لبنان يحتاج الى أكثرية نيابية وطنية سيادية استقلالية مناضلة مؤمنة بخصوصية الوطن وبالدولة الشرعية والمؤسسات الدستورية والجيش مرجعية وحيدة للسلاح والأمن".



وأكّد الراعي أن "الخطورة الكبرى هي تضليل الشعب فينتخب أكثرية نيابية لا تشبهه ولا تلتقي مع طموحاته فتزيد من عزلته ومن انهياره وستكون حالة غريبة أن تأتي الغالبية النيابية خلاف الغالبية الشعبية بسبب سوء اختيار الشعب".



ودعا الشعب اللبناني وهو يختار نوابه الى ان "يدرك انه يختار رئيس الجمهورية المقبل بل يختار الجمهورية المقبلة ومصير لبنان يتعلق على نوعية الاكثرية النيابية في المجلس الجديد".