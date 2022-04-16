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كتل حارة وطقس جاف.. اليكم طقس آخر الأسبوع!

16
APRIL
2022
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يؤثر طقس ربيعي مستقر ومعتدل على لبنان اليوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ثم يتحول الطقس الى حار وجاف الاحد والاثنين وخصوصاً يوم الاثنين مع رياح مغبرة وارتفاع كبير بالحرارة نتيجة تدفق كتل حارة نحو منطقتنا من فوق شمال شرق افريقيا لتنحسر يوم الثلاثاء مع عودة الانخفاض بدرجات الحرارة.
في التفاصيل:

السبت:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ٢٤ درجة بقاعا بين ٦ و  ٢٣ درجات  وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٩ و ٢٠ درجات.
٢- الجو : مشمس مع سحب عالية خفيفة

 ٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

الاحد: مستقر وحار قليلاً وغائم جزئيا بسحب عالية والحرارة  ترتفع تتراوح بين ١٧ و ٢٨ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٦ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س، يتحول الى مغبر تدريجيا مساءً

الاثنين: مستقر حار مغبر وغائم بسحب عالية ومتوسطة والحرارة  ترتفع بشكل كبير تتراوح بين ٢٠ و ٣٣ درجة (خاصة جنوباً)ساحلا وبين ١٧ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٩ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية قوية سرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س.

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