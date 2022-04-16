عناوين الصّحف الصادرة اليوم السبت 16-04-2022

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النهار

-المبارزات الانتخابية المسيحية… حتى في الجمعة العظيمة

الأنباء الكويتية

-التشكيلات الديبلوماسية تعرقل الانتخابات.. والكابيتال كونترول مع تطيير «السرية المصرفية» يؤخران التعاقد مع «صندوق النقد»

-العزف على إيقاع الانتخابات والرقص على نغم رئاسة الجمهورية والتوافق على رسم تشبيهي يقارب قائد الجيش الرافض للترشيح

-ريفي في إفطار أولمته «القوات» بطرابلس: حضوركم دليل على النهاية الفعلية للحرب الأهلية

الشرق الأوسط

-«القوات اللبنانية» يصعّد الاشتباك مع طرفي «الثنائي الشيعي»

-قناصل موالون لـ«الوطني الحر» متهمون بعرقلة انتخاب المغتربين اللبنانيين

-«حزب الله» يستحضر التدخّلات الخارجية لتحريض جمهوره انتخابياً