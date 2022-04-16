عناوين الصّحف الصادرة اليوم السبت 16-04-2022

A+
A-
النهار
-المبارزات الانتخابية المسيحية… حتى في الجمعة العظيمة
الأنباء الكويتية
-التشكيلات الديبلوماسية تعرقل الانتخابات.. والكابيتال كونترول مع تطيير «السرية المصرفية» يؤخران التعاقد مع «صندوق النقد»
-العزف على إيقاع الانتخابات والرقص على نغم رئاسة الجمهورية والتوافق على رسم تشبيهي يقارب قائد الجيش الرافض للترشيح
-ريفي في إفطار أولمته «القوات» بطرابلس: حضوركم دليل على النهاية الفعلية للحرب الأهلية
الشرق الأوسط
-«القوات اللبنانية» يصعّد الاشتباك مع طرفي «الثنائي الشيعي»
-قناصل موالون لـ«الوطني الحر» متهمون بعرقلة انتخاب المغتربين اللبنانيين
-«حزب الله» يستحضر التدخّلات الخارجية لتحريض جمهوره انتخابياً