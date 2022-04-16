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إنتخابات 2022 - درغام لـ "الشرق الأوسط": حملات إعلامية مغرضة يتعرض لها التيار

16
APRIL
2022
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جاء في الشرق الأوسط :


«... لفت في الساعات الماضية اتهام قوى سياسية «التيار الوطني الحر» بـ«العبث» في الانتخابات من خلال قناصل تابعين له في الخارج... »

في هذا الإطار اعتبر النائب في «التيار الوطني الحر» أسعد درغام لـ "الشرق الأوسط" أن ما يتم الترويج له في هذا المجال «أمر جديد-قديم يدخل في إطار الحملات الإعلامية المغرضة التي يتعرض لها التيار»، لافتا إلى أن «لدى كل الأحزاب ماكينات انتخابية في الخارج تسجل الناخبين المقربين منها ما يجعل كل هذه الاتهامات من دون قيمة تذكر. فالناخبون الذين يصوتون للقوات عادة معروفون كما أولئك الذين يصوتون للاشتراكي أو التيار أو غيرها من الأحزاب». ورأى درغام في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يتحدثون عنه يدخل بإطار التحريض وقد اعتاد الناس ذلك وهم يعرفون أن الحقيقة في مكان آخر»، وقال: «هناك خوف لدى الفريق الذي كان يعد بالتغيير والأكثرية بعدما باتت هزيمته محسومة لذلك لن يوفر أي جهد أو اتهام ليسوقه ضدنا لأن النتائج اتضحت قبل الانتخابات في معظم الدوائر. والنتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع ستكون رداً مباشراً على افتراءاتهم يحدد حجم كل فريق في المجلس النيابي المقبل».

الشرق الأوسط
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