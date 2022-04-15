الجيش: توقيف أشخاص عدة في منطقتي الجديدة وعمشيت بجرم سرقة سيارات وتعاطي مخدرات

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أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجديدة - المتن السوريين (زر) و (ع.ج) و (ع.ح) لتأليفهم عصابة سرقة سيارات، وتعاطي المخدرات وتجول من دون أوراق قانونية، وبيع السيارات المسروقة.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عمشيت - جبيل كلاً من السوري (ف.ك) والمواطنين (ع.م) وشقيقه (م.م) لإقدام الأول والثالث على تعاطي المخدرات، تجول الأول والثاني من دون أوراق قانونية، وحيازة مسدس من دون ترخيص، ولمحاولتهم نقل سيارة مسروقة من المنطقة المذكورة باتجاه البقاع لصالح أحد تجار السيارات المسروقة.



وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.