بعد ازدياد عمليات السرقة والسطو في الضاحية الجنوبية.. بيان عن حزب الله وحركة امل

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صدر عن حزب الله وحركة امل البيان الآتي:

بعد ازدياد عمليات السرقة والسطو والاخلال بالامن في مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت وصولاً إلى حد التفلّت وتهديد الأرواح والسلامة، عقد اجتماع بين حزب الله وحركة امل ضم مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا ومسؤول الاعداد المركزي في حركة امل الحاج أحمد بعلبكي مع ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية من جيش وقوى امن داخلي وامن دولة وامن عام، وبعد نقاش التطورات تم الاتفاق على:

- تفعيل دور الأجهزة الأمنية بقطعاتها المختصة في الضاحية الجنوبية لبيروت

- تسيير دوريات في أكثر من منطقة على امتداد ساعات الليل والنهار.

- إقامة حواجز ظرفية في مختلف مناطق الضاحية.

وعلى الفور بدأت الاجهزة الامنية باجراءاتها واوقفت عددا من المتورطين بعمليات السرقة والنشل والمطلوبين بمذكرات توقيف



هذا واهابت قيادتا حركة امل وحزب الله بالدولة والاجهزة الامنية التعاطي بحزم مع كل مخل بالامن والتأكيد على رفع الغطاء عن كل متورط ، كما اهابت القيادتان بأهلنا في الضاحية الجنوبية التعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة وتسهيل مهامها للتخلص من هذه الظواهر الشاذة .