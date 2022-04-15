المونسنيور كميل مبارك للـtayyar.org: أنا، وبعون الله وصلاة القدّيسين وبحكمة الحكماء، أؤمن أن ستنتهي أيّامنا السود

A + A -

قارن المونسنيور كميل مبارك عبر الـtayyar.org عذاب وموت وقيامة السيد المسيح بعذاب وموت وقيامة لبنان، فقال في هذه السطور:

"ما أشبه اليوم بالأمس، منذ ألفي سنة تقريباً صُلب السيّد المسيح ومات وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وكان كل ذلك لتتم إرادة الله ويتحقق الخلاص الذي وعد به الله آدم وحوّاء في الجنّة. وعلى الصليب يقول الرسول بولس:"ماتت الخطيئة ومات الموت ومات الشيطان"... وهكذا خُلق في قلب كل انسان قَبَس وهّاج من نور الرجاء الأعظم فبات كلّ بشريّ قادراً على أن يتخطّى الخوف وأن يتغلّب على الشرور وأن يقضي على القلق.

ونحن اليوم بعد معاناتنا الطويلة، فقد طال أسبوع آلامنا وبات شهوراً وسنين، ترى لأن الأفعى التي كانت في جنّة آدم وحوّاء أضعف من الأفعى التي أتت الى جنّتنا في لبنان؟!

نحن لا نؤمن بالموت ومهما قست الظروف تبقى قوّة الحياة فينا أقوى من قوّة الموت لذلك أنا، وبعون الله وصلاة القدّيسين وبحكمة الحكماء، أؤمن أن ستنتهي أيّامنا السود ويعود لبنان الى رفاه الحياة وإشراقة الأمل لنا وللأجيال القادمة.