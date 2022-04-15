أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج: نثمن جهود السفارة اللبنانية في موسكو لاحتواء ازمة الطلاب

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أشادت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، في بيان، ب”الجهود التي قامت بها السفارة اللبنانية في موسكو لاحتواء ازمة الطلاب منذ بدايتها من الناحية المعنوية والادارية ضمن الصلاحيات المخولة، مرورا بالازمة الاقتصادية التي طرأت عليهم، الى انتشار داء كورونا، حينها تابعت الجمعية هذه التطورات مباشرة مع السفير اللبناني الدكتور شوقي ابي نصار والمسؤول في السفارة عن شؤون الطلاب الدكتور محي الدين فرحات، بحيث عملا على هذه القضية بإنسانية كبيرة ولم يتوانيا عن اي طلب يخص الطلاب لحل اي مشكلة، عامة كانت او فردية، حتى انهما سهلا أمر المستندات العائدة للطلاب من السفارة”.

وإذ شكرت الجمعية لطاقم السفارة “تجاوبه الوطني مع ملف الطلاب”، أعربت عن تفاجئها بتقرير “نشر في احدى الصحف اللبنانية ولا يمت بصلة الى الواقع ومغاير للحقيقة التي لمسناها عمليا على ارض روسيا، وللاسف كنا نتمنى من هذه الجريدة ان تنشر ما كنا نحذر منه وابلغنا مراسليهم بع وهو الاستغلال الذي يقع على الطلاب من قبل السماسرة واصحاب المكاتب والمنح الروسية التي تباع على عينك يا تاجر”.