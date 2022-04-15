living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التيار – استراليا ردًا على عدوان: من المعيب إقحامنا في تهمة محاولة منع المنتشرين من الاقتراع

15
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رد "التيار الوطني الحر" في أوستراليا في بيان، على النائب جورج عدوان، وقال: "طالعتنا المواقع الالكترونية للقوات اللبنانية ومحطةال mtv وبرنامج "صار الوقت" مع النائب القواتي جورج عدوان بهجوم على التيار الوطني الحر بعنوان فضيحة انتخابية بتوقيع التيار، متهمة قنصل لبنان العام في سيدني أوستراليا شربل معكرون، المحسوب على التيارالوطني الحر بحسب زعم هذه المواقع، بتوزيع لوائح شطب اللبنانيين المسجلين للانتخابات بشكل يحول دون انتخابهم ومتهمينه بتشتيت المقترعين من نفس العائلة وتوزيعهم على أقلام مختلفة تبعد عن بعضها مسافة ساعات".

اضاف البيان: "يستنكر التيار الوطني الحر في اوستراليا إقحام اسمه في هذا الهجوم المبني على أكاذيب، غايتها تضليل الرأي العام ويهمه إيضاح ما يلي: يستغرب التيار هذا الاتهام بخاصة أن لوائح الشطب للمنتشرين لم تصدر بعد ولم يبلغ الناخبون عن اماكن اقتراعهم ولم يطلع التيار على التوزيع بعد، فقد صدر فقط قرار تحديد المراكز واقلام الاقتراع وفق رموز انتخابية. فكيف عرفت بتفاصيله القوات وعلام بنت هي وال "ام تي في" اتهامهما؟ وهل كما جرت العادة، تستعمل القوات الكذب لتشويه صورة التيار؟ وكيف يمكن لعملية توزيع الاقلام ان تستهدف فريقا وحده دون غيره، في الوقت الذي ينتشر فيه اللبنانيون من كل احزابهم وانتماءاتهم على كل المناطق في سيدني؟".

واعتبر انه "من المعيب اقحام التيار الوطني في تهمة محاولة منع المنتشرين من الاقتراع، وهو من ساهم بإعطاءالمنتشرين حقهم بالاقتراع لاول مرة، كما خاض معركة لإعطائهم حقهم بالتمثيل عبر نواب مخصصين لهم في انتخابات 2022، في حين أن القوات اللبنانية ساهمت في إسقاط هذا الحق".

وقال: "اذا كانت القوات تهتم بتوزيع أقلام المنتشرين لتسهيل اقتراعهم، نستغرب مساهمة القوات بإسقاط الميغاسنتر الذي كان سيسهل اقتراع أهلنا المقيمين في لبنان، وبخاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة"، سائلا "كيف تهتم القوات بتوزيع اقلام المنتشرين فيما تحرم المقيمين من الميغاسنتر؟ وهذا إن دل على شيء، فعلى اسلوب القوات في فعل الشيء وعكسه، حسب ما تقتضيه مصلحتها".

وختم التيار الوطني الحر متوجها الى جميع اهلنا في استراليا، مطالبا ب "عدم الأخذ بهذه الأكاذيب والإشاعات المغرضة، لانهم يعرفون الحقيقة"، آملا ان "تكون الانتخابات فرصة لهم كي يختاروا من كان ولا يزال يسعى لبناء لبنان قوي، بوجه أحزاب التحريض والإشاعات".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout