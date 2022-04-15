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طلب بسحب منتجات "كيندر" من لبنان... وبأقصى سرعة!

15
APRIL
2022
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وجّه وزير الصحة فراس أبيض كتاب إلى وزير الإقتصاد أمين سلام يتعلّق بـ "سحب بضاعة شركة فيريرو من الأسواق اللبنانية".

 

وجاء في نص الكتاب: "بالاشارة للموضوع, وبعد اقرار شركة "فيريرو" العملاقة في مجال الصناعات الغذائية في بيان لها بوجود "ثغرات داخلية"، وبعيد وقف عمل مصنع تابع لها ينتج شوكولا "كيندر" في بلجيكا إثر الاشتباه بتسبب منتجاته بإصابات بالسالمونيلا، وبعد سحب الشركة الإيطالية في الأيام الماضية منتجات الشوكولا كيندر موجودة في أسواق دول أوروبية عدة (فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وأيرلندا والسويد وهولندا)، وفي الولايات المتحدة، والعديد من الدول العربية (مصر، الكويت، المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان..) بسبب مخاوف بشأن منتجات مصنوعة في مصنعها البلجيكي في مدينة أرلون يشتبه في أنها مصدر تفش لمرض السالمونيلا.

 

وأضاف, "لذلك نطلب منكم الايعاز لمن يلزم سحب هذا المنتج من الاسواق اللبنانية بأقصى سرعة ممكنة حفاظا على الصحة العامة شاكرين تعاونكم".

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