إنتخابات ٢٠٢٢ - هل ستكذّب الثورة السفارة الفرنسية؟

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توقف مصدر سياسي رفيع عند تأكيد السفارة الفرنسية في بيروت أن باريس وواشنطن تقدمان دعما لمجموعات الثورة، ورأى فيه اعترافا صريحا بأن تلك المجموعات تنال أقلّه دعما سياسيا من الخارج، فيما هي لا تزال الى اليوم تنكر هذا الدعم وتخوّن كل من يجاهرها به.



وتساءل المصدر ما اذا كانت المجموعات الثورية المعنية بكلام السفارة الفرنسية، ستبادر الى النفي والتكذيب، أم أنها ستسكت خوفا من فقدانها الدعم المقدّم لها.



وكانت صحيفتا نداء الوطن "والجمهورية" قد صدرتا هذا الصباح بمقالين نقلاً عن مصادر ديبلوماسية فرنسية، تناولا وجهة نظر باريس من مجمل المسائل اللبنانية المطروحة راهنا.