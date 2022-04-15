أسرار الصحف ليوم الجمعة 15 نيسان 2022

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البناء

ـ تقول مصادر مقرّبة من الفاتيكان إن البابا فرانسيس يحمل في جيبه خلال زيارته للبنان لائحة بأسماء لثلاثة مطارنة يتمتّعون بصلات وثيقة بالقيادات المسيحيّة واللبنانيّة المتقابلة سيقترح تكليفهم بالملف السياسيّ ضماناً لـ “حياد” الكنيسة.

ـ تقول مصادر روسيّة إن جوهر ما سيظهر في ميدان القتال بعد معركة ماريوبول هو تأثير نقص الوقود على القوات الأوكرانيّة وعجزها عن تشغيل أية أسلحة ثقيلة أو قوافل إمداد مقابل عجز الغرب عن إمدادها بمصادر مستمرّة بديلة في ظل الحصار البحريّ والتحكم بالنار بالحدود البريّة.

اللواء

ـ حسب خبراء دبلوماسيين فإن الملف الإسرائيلي بات جزءًا لا يتجزأ من مفاوضات الملف النووي!

ـ تسود في أوساط الموظفين معلومات عن دفع المساعدة الاجتماعية عن شهر كانون الثاني من هذا العام، خلال 10 أيام على أبعد تقدير.. أو بين عيدي الفصح الشرقي والفطر السعيد

ـ يستعد عدد من النواب لتوجيه سؤال للحكومة حول استمرار عدد من المصارف بخرق تعميم مصرف لبنان لجهة دفع كامل مستحقات الموظفين والمتقاعدين المحوّلة لحساباتهم الموطنة في المصارف من وزارة المال.





الجمهورية

ـ تقدمت لوائح في 3 دوائر بطلبات إلى وزارة الداخلية ومجلس الشورى لمحاولة إعادة النظر فيّ أسماء مرشحيها وتوزعهم على اللوائح خلافاً للقانون.

ـ كشف أحد المفتشين أن أحد المرشحين على لائحة حزبية بإسم الثورة والتغيير سطا على عقار للسكة الحديد في جبل لبنان وأقام عليه متجراً ّ وأن هناك دعوى في حقه في هذا الأمر.

ـ نقلت أوساط قريبة من حزب ّ فاعل أنه تلقى رسالة من رئيس حزب وسطي حول رغبته في فتح صفحة جديدة معه متعهدا بعدم التموضع السياسي بعد الإنتخابات إلى جانب من تحالف معهم في الجبل.