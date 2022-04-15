عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 نيسان 2022

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الأخبار

ـ فلسطين: بوادرُ حرب

ـ ديوان المحاسبة عن مغارة الاتصالات: 6 مليارات دولار ذهبت هدراً.

ـ البقاع الأوسط ــ زحلة: هل تقلب العشائر الطاولة بإيعازٍ سعـودي؟

ـ الموادّ الاختياريّة في المدارس: خطة تربويّة أم تخفيف الحمل عن التلاميذ؟

ـ إسلاميو صيدا لا يدعمون «مرشّحهم»: الجماعة تبحث عن تحالف لا مقايضة.

البناء

ـ زيلينسكي يهاجم ألمانيا ويتّهمها بالخيانة… وميدفيديف يحذّر من ضمّ السويد وفنلندا إلى الناتو.

ـ فلسطين تقاوم و6 شهداء… والمقاومة تحذّر من خط أحمر في القدس وجنين.

ـ عون وميقاتي: الانتخابات في موعدها… وحزب الله: الانتخابات ليست منصة لتحجيم المقاومة.

الجمهورية

- نار الاصلاحات تلسع الحكومة والمجلس.. وهدم الاهراءات.. ونصب تذكاري للشهداء

الديار

ـ الاستحقاق الرئاسي بين البخاري وغريو وتنسيق مع شيا: لا تكرار لتجربة عون !

ـ تجاوزات انتخابية فاضحة: دولارات اعلانية «فريش» «ولغم» المغتربين لم يفكك ؟

ـ واشنطن تواصل «ابتزاز» لبنان بعرقلة استجرار الغاز المصري : «الترسيم اولا»

نداء الوطن

ـ "حزب الله" يخوض المعركة الانتخابية لتحديد "صورة لبنان"

ـ هدم الإهراءات: الحكومة "تطمس الجريمة"!

ـ السلطة "تسطو" على حقوق السحب الخاصة وتمهّد لـ"مسح" الذهب.

ـ المواجهات الدموية مستمرة في الضفة.

ـ أوكرانيا تُغرق "قائد الأسطول الروسي" في البحر الأسود.

اللواء

ـ الدولة المشلولة تمعن بالانفاق: 88 مليون دولار دفعة واحدة!

ـ إشكالات انتخابية متنقلة.. وقانون قيصر عقبة أمام استجرار الغاز المصري.

ـ لبنان ينقذ نفسه؟

ـ فصل جديد: ثورة الرغيف!