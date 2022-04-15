عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 نيسان 2022

الأخبار
ـ فلسطين: بوادرُ حرب
ـ ديوان المحاسبة عن مغارة الاتصالات: 6 مليارات دولار ذهبت هدراً.
ـ البقاع الأوسط ــ زحلة: هل تقلب العشائر الطاولة بإيعازٍ سعـودي؟
ـ الموادّ الاختياريّة في المدارس: خطة تربويّة أم تخفيف الحمل عن التلاميذ؟
ـ إسلاميو صيدا لا يدعمون «مرشّحهم»: الجماعة تبحث عن تحالف لا مقايضة.
البناء
ـ زيلينسكي يهاجم ألمانيا ويتّهمها بالخيانة… وميدفيديف يحذّر من ضمّ السويد وفنلندا إلى الناتو.
ـ فلسطين تقاوم و6 شهداء… والمقاومة تحذّر من خط أحمر في القدس وجنين.
ـ عون وميقاتي: الانتخابات في موعدها… وحزب الله: الانتخابات ليست منصة لتحجيم المقاومة.
الجمهورية
- نار الاصلاحات تلسع الحكومة والمجلس.. وهدم الاهراءات.. ونصب تذكاري للشهداء
الديار
ـ الاستحقاق الرئاسي بين البخاري وغريو وتنسيق مع شيا: لا تكرار لتجربة عون !
ـ تجاوزات انتخابية فاضحة: دولارات اعلانية «فريش» «ولغم» المغتربين لم يفكك ؟
ـ واشنطن تواصل «ابتزاز» لبنان بعرقلة استجرار الغاز المصري : «الترسيم اولا»
نداء الوطن
ـ "حزب الله" يخوض المعركة الانتخابية لتحديد "صورة لبنان"
ـ هدم الإهراءات: الحكومة "تطمس الجريمة"!
ـ السلطة "تسطو" على حقوق السحب الخاصة وتمهّد لـ"مسح" الذهب.
ـ المواجهات الدموية مستمرة في الضفة.
ـ أوكرانيا تُغرق "قائد الأسطول الروسي" في البحر الأسود.
اللواء
ـ الدولة المشلولة تمعن بالانفاق: 88 مليون دولار دفعة واحدة!
ـ إشكالات انتخابية متنقلة.. وقانون قيصر عقبة أمام استجرار الغاز المصري.
ـ لبنان ينقذ نفسه؟
ـ فصل جديد: ثورة الرغيف!