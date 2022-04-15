رئيس الحكومة: أزمة القمح مفتعلة والكمية المستوردة اكبر من حاجة لبنان

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الجمهورية -

تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء أمس عن بعض التجاوزات وقال، بحسب معلومات لـ"الجمهورية": "هناك مبالغة في افتعال الازمة والكميات الموجودة في السوق كبيرة، القمح يتعرّض لأكبر عملية احتكار وتصرف غير قانوني، فهذا الدعم للخبز وليس لمشتقاته، وانا اطلب من الوزراء المعنيّين التشدد في هذا الامر، ومراقبة توزيعه خصوصاً ان الكمية المستوردة اكبر من حاجة لبنان ولم يحصل أن استوردنا مثل هذه الكميات في السابق".

واضاف ميقاتي: "يوجد في لبنان ١٢ مطحنة و٢٣٠ فرناً، وعلى الرغم من هذا ترفع الأسعار، فالمنقوشة اصبحت بـ٢٥ الف ليرة من دون أي مبرر وباستعمال الطحين المدعوم، فلا يجوز الاستمرار في هذا الفلتان، وانا سأدعو الى جلسة خاصة قريباً للبحث في ملف القمح والطحين وواقع الأفران"، علماً انّ وزير الإعلام أكد بعد الجلسة "انّ الحكومة تتجه الى إبقاء الدعم على الرغيف العربي حصراً من دون سواه من منتوجات الطحين".