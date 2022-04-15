living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنتخابات 2022 - «لبنانيّو سوريا» في عكار مشتّتون... زمن «البلوك» ولّى!

15
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نجلة حمود - الأخبار -

مع كل استحقاق نيابي في عكّار، تتجه الأنظار إلى الحدود اللبنانية - السورية، في منطقة وادي خالد وسهل عكار، وينشط المرشحون بحثاً عن أصوات الناخبين المقيمين في سوريا، لقدرتهم على تمييل كفة الميزان لمصلحة المرشح الذي يتمكن من كسب ثقتهم، وإمكانياته المادية لتأمين كلفة انتقالهم إلى لبنان، فضلاً عن «المونة» السورية

ينقسم الناخبون اللبنانيون المحسوبون على سوريا في عكار إلى قسمين:
- المقيمون في سوريا من أبناء وادي خالد والمجنسون وفق إحصاء عام 1932، ممن انتقلوا إلى البلدات السورية المجاورة للحدود بسبب صراعات عشائرية. ويقدر عدد هؤلاء بنحو خمسة آلاف ناخب (من كل الطوائف)، يلتزمون بمعظمهم ما يسمى «التعليمة السورية»، خصوصاً أنهم بمعظمهم موالون للنظام السوري، ويمكن لأصواتهم أن ترجح كفة الميزان لمصلحة مرشح معين.
- الناخبون العلويون في سهل عكار المحسوبون على قوى الثامن من آذار، ويبلغ عددهم 18 ألف ناخب على لوائح الشطب، ومن المفترض أن لهم القدرة على تحديد هوية النائب العلوي في عكار، في ظل القانون النسبي، شرط أن تنال اللائحة التي يصوّتون لها الحاصل الانتخابي الذي يمكن أن يتراوح بين 15 و18 ألفاً.

ومن المفترض أن لائحة «عكار أولاً» التي تضم النائب السابق محمد يحيى والتيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي ومستقلين هي الأقرب إلى نيل ثقة هذه المجموعة من الناخبين. إلا أن كثرة العاتبين و«الحردانين» والعازفين عن المشاركة، فضلاً عن كثرة المرشحين، تشتت «البلوك» الذي يفترض أن يصب للائحة واحدة. فحزب البعث خارج المنافسة الانتخابية، ويلوّح أمينه العام علي حجازي بـ«موقف اعتراضي» رداً على «تعرّضنا للغدر الذي لن يمر مرور الكرام»، لافتاً إلى أن القدرة التجييرية للبعث في هذه المنطقة «تقارب الـ6 آلاف صوت تفضيلي مرشحة للارتفاع لأننا حزب منظم».
«القومي»، من جهته، منقسم ومشتت، وقد سبق أن أعلن «فرع أسعد حردان»، في بيان، أن لائحة «عكار أولاً» «لا تعني منفذية عكار ولا يمكن لأي فريق أن يلزمنا أو يمون على قرار الحزب».
بدوره المرشح العلوي حسن السلوم، الذي حصد عام 2018 نحو 4500 صوت تفضيلي، أكد في مجالسه أنه سيعمل ضد اللائحة رداً على عدم ضم زوجته المرشحة ليندا السلوم إليها لصالح حيدر عيسى.
العتب يمتد إلى وادي خالد حيث يعمل رئيس اتحاد بلديات وادي خالد السابق أيمن اليوسف ضد أي لائحة تضم المرشح محمد يحيى بسبب الخلاف القوي بينهما بعدما كانا معاً في انتخابات 2018، وكان الأول رأس حربة في تسهيل عبور الناخبين المقيمين في سوريا إلى قرى وبلدات وادي خالد.
لذلك كله يعتبر «البلوك» العلوي الذي يشغل بال المرشحين ويحاولون التدقيق في ما يتم تسريبه من معلومات عن إعطاء النظام السوري الضوء الأخضر لمن يمون عليهم، مشتت ومنقسم هذه الدورة، كما أن كثرة المرشحين (17 مرشحاً علوياً، ستة من بلدة واحدة، وثلاثة من عائلة واحدة)، جراء القانون النسبي وكيفية توزيع الحواصل دفع بالكثيرين إلى الترشح لكون المرشح العلوي الأضعف قد يفوز بالمقعد، تماماً كما حصل في انتخابات العام 2018 حين فاز النائب مصطفى علي حسين بـ1100 صوت تفضيلي.

المرشح العلوي محصور ضمن لائحتين، بحسب الشيخ علي قدور أحد فاعليات سهل عكار، هما: لائحة «الاعتدال الوطني» (نواب المستقبل) التي تضم المرشح العلوي أحمد رستم، و«عكار أولاً» التي تضم حيدر عيسى عن المقعد العلوي، مؤكداً أن عيسى سيحصد أعلى نسبة من أصوات العلويين، لكن نجاحه يتوقف على عدد الحواصل التي ستحصدها اللائحة.

 

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout