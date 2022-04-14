بشرى الخليل لtayyar.org: تعرضت للتهديد بالقتل بالرصاص وبتفجير سيارتي وبرصاصتين على غرفتي من ميليشيا نبيه بري

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أكدت المرشحة عن المقعد الشيعي عن دائرة الجنوب الثانية المحامية بشرى الخليل لموقعنا أنها تتعرض لتهديدات بإطلاق النار وتفجير سيارتها وكذلك ثمة من هددها بإطلاق رصاصتين على غرفتها.

وقالت الخليل:"من الطبيعي أن يكون الرئيس نبيه بري مزعوجاً مني، وأشير هنا الى لقاء ناجح جدّاً قمت به في بلدة شعيتية حيث حضر عدد كبير من الأهالي والشباب والصبايا الذي أعربوا عن تأييدهم لما أقدّمه، وقد وصل هذا الخبر الى الرئيس بري الأمر الذي أغاظه، فقامت الميليشيا التابعة له بتهديد معنيين في عدد من القرى والبلدات الجنوبية الأخرى التي سأزورها، واخترعت إشاعات عن طردي من البلدة".

وأضافت الخليل:"أنا أعرف أن هناك سلسلة من التقارير الرسمية التي ترد الى الرئيس بري تظهر حجم التفاعل الشعبي معي وهذا أيضاً ما أظهرته استطلاعات الرأي، لذلك أنا أخشى من لعبة تزوير ضخمة في الصناديق يوم الاقتراع وليس لدي ثقة بأنّ حزب الله سيمنع هذا التزوير الذي من الممكن أن يحصل، بخاصة أنّ الحزب، الذي عندي عتب شديد عليه، من المفترض أن "يلجم" اليوم بري وجماعته ولكن هذا الامر لا يحصل".