كنعان: جلسة مع الحكومة الاسبوع المقبل عن سعر الصرف ودعوة لوزير الاشغال لمناقشة رسوم وزارته

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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة ٢٠٢٢.

وحضر النواب: نقولا نحاس، الان عون، حسن فضل الله، ياسين جابر، محمد الحجار، ادي ابي اللمع، علي فياض، فؤاد مخزومي، امين شري، بلال عبدالله، رولا الطبش، ابراهيم الموسوي، قاسم هاشم، علي المقداد، سيزار ابي خليل، فريد البستاني. كما حضر: مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي ومدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

فقد أكد النائب كنعان ان لجنة المال قطعت شوطا كبيرا بانهاء مواد الموازنة وصولا الى المادة ٩٠ وستستكمل الاسبوع المقبل الاقرار ودعوة الحكومة لاجتماع حول سعر الصرف المعتمد في الموازنة.

وذكر كنعان ان لجنة المال قررت دعوة وزير الأشغال لمناقشة الرسوم التي يقترحها والتعديلات على عدد من البنود المتعلّقة بوزارته وبالمطار.