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المولوي عرض مع القناعي سبل تنشيط العلاقات اللبنانية - الكويتية

14
APRIL
2022
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، بعد ظهر اليوم، سفير الكويت عبد العال القناعي، وتم البحث في العلاقات اللبنانية - الكويتية وسبل تنشيطها.

القناعي
بعد اللقاء، قال القناعي: "سعدت اليوم بلقاء أخي وصديقي معالي الوزير لأنقل حرص الكويت على أفضل العلاقات مع لبنان الشقيق، وناقشنا كيفية تعزيز التعاون وتوثيقه بين البلدين الشقيقين في المجال الأمني ومجال مكافحة المخدرات، وسمعت من معاليه حرصه الشديد حتى أكثر من حرصنا على القيام بكل ما هو ممكن لتعزيز هذا التعاون بين البلدين الشقيقين".

مولوي
بدوره، قال مولوي: "شكرا لحضوركم سعادة السفير، أنتم في بلدكم، لم نشك يوما بمحبة الكويت وكل دول الخليج العربي للبنان، هي المبادرة الكويتية تؤتي ثمارها الطيبة، التي أبت الكويت إلا أن تكون سباقة مع كل الدول العربية لمواصلة تقديم الخير للبنان. هنيئا لنا جميعا بنجاح المبادرة العربية التي انطلقت من الكويت، والتي نقلها صاحب السمو وزير الخارجية الكويتي عندما استقبلناه في لبنان، تحياتي وتحيات كل اللبنانيين إلى صاحب السمو، إلى القيادة الكويتية، نرحب بكم بين أهلكم".

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