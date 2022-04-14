الرئيس عون هنأ اللبنانيين بحلول "الفصح": زيارة البابا تتخذ اهمية كبرى

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هنأ رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء اللبنانيين بـ"حلول عيد الفصح المجيد"، متمنياً ان "يعيده الله عليهم وقد تمّت قيامة لبنان وتحقق ما يصبون اليه من استقرار وأمان وعيش كريم".

كذلك، قال عون: "نحن على بعد شهر من الانتخابات النيابية وما زال البعض يشكك بإجرائها. اجدد تأكيدي بأنها قائمة في موعدها وقد أقرت الاعتمادات الاضافية لها".

وعن زيارة البابا فرنسيس، اعتبر الرئيس عون ان "زيارة قداسة البابا تتخذ اهمية كبرى وطنياً وروحياً وإنسانياً".

وأضاف: "سننجز الترتيبات لها بالتعاون مع اللجنة الكنسية المنبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وستتشكل لجنة وطنية للتحضير للزيارة".