ميقاتي من بعبدا: نحن على قناعة أننا نقوم بكل العمل المطلوب منا

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اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مجلس الوزراء أن "رغم كل الجو السلبي الذي يجري تعميمه فإن الحكومة تقوم بجهد كبير".

وأكد أن "الأمن مستتب مقارنة مع ما كان عليه الوضع من قبل، والمساعدات للعائلات الاكثر حاجة يتولاها وزير الشؤون بكل مناقبية ومن دون زبائنية سياسية، والاموال توزع للعائلات الاكثر حاجة".

في موضوع الانتخابات، قال ميقاتي: "ان هذا الاستحقاق سيحصل في موعده ونحن ملتزمون بذلك، والاعتمادات المطلوبة يجري تأمينها".

أما عن خطة التعافي الاقتصادي، فنوه "بالجهد الذي بذلته اللجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي".

وتابع: "إننا مطمئنون الى عودة الصفاء الى علاقات لبنان العربية لا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي وباذن الله سنواصل خطوات تعزيز هذه العلاقات وتطويرها. ورغم كل الاجواء السلبية التي تتم اشاعتها، فنحن على قناعة أننا نقوم بكل العمل المطلوب منا".