بيان توضيحي من شركاء مجموعة عبجي

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صدر عن شركاء مجموعة عبجي البيان التوضيحي التالي:

يهم الشركاء في مجموعة عبجي التأكيد على حرصهم الشديد على الشفافية والحوكمة السليمة في ادارة الشركات.

فالمجموعة، شأنها شأنأيةمجموعة خاصة أخرى، قد تتباين وتختلف فيها وجهات نظر الشركاءتبايناً واختلافاً حيوياً، إن بأسلوب الادارة أم بالحوكمة.

غير أن الإلتزام بالأخلاقيات في ممارسة الأعمال لطالما شكل ويشكل ثابتةً وركيزةً في تاريخ المجموعة، في جميع الظروف.

إن الشركاء، إذ يؤكدون على حرصهم على تخطي أية صعوبات قد تواجه المجموعة،يتعهدون البقاء في خدمة عملائهم وشركائهم والمجتمعات التي يمارسون اعمالهم فيه ابالمهنية التي اعتادت المجموعة انتهاجها.