A + A -

لبّت وجوه نسائية بارزة في المجتمع اللبناني دعوة مؤسّسة ورئيسة جمعية "سطوح بيروت" الإعلامية داليا داغر الى مائدة فطور، ومأدبة إفطار يوم أمس في "La Grande Épicerie de Beirut" في أنطلياس، حيث أعلنت في كلمتها الترحيبية عن جديد مشروع "كتر خيرك" الذي أطلقته الجمعية قبل سنة .

تصدرت كلمة داغر عبارات شكر وامتنان للحضور الداعم لجمعية "سطوح بيروت" لمسيرتها منذ أكثر من عشر سنوات، مشيرة إلى أنّها وفريقها في حالة من المقاومة اليومية لتأمين المساعدات لعائلات محتاجة مؤكدة ان مبادرة "كترّ خيرك" تحولت الى مشروع يتطور يومياً بفضل دعم الايادي البيضاء امثال الحاضرات في الحفل مشجعة بذلك على تسويق المنتوجات الوطنية .

ولفتت الى أنّ "هذا الدعم ساعدنا منذ 10 سنوات على تحسين الظروف المعيشية للمئات من العائلات والأفراد في لبنان، وتأمين حاجياتها من ترميم بيوت، تسديد أقساط مدرسية وتأمين حصص غذائية وأدوية وعمليات جراحية".

واوضحت داغر: ان مشروع كتر خيرك بدأ مع بدء جائحة كورونا حيث تم توزيع حصص غذائية على حوالي 20 الف عائلة، ومع لقائنا بهذه العائلات، طلب منّا بعضها أن نساعده في تصريف منتوجاته (كالمونة مثلا) وهكذا يصبح لديه مدخول يمكنه من خلاله إجتياز المرحلة الصعبة بأقل أضرار ممكنة".

وأضافت: "هذا ما حصل فعلا، حيث بدأت الجمعية بتسويق العديد من هذه المنتوجات على مستوى بعض المعارض والمطاعم في لبنان، وهنا لا بدّ من توجيه الشكر لهم على تعاونهم، وقرّرنا بعدها تطوير هذا التعاون بيننا وبين هذه العائلات الى مشروع أكبر عُرف ب"كتّر خيرك" والذي أطلق قبل سنة تقريبا".

وتابعت داغر: "هذا الإصرار دفعنا أيضا الى نقل المبادرة الى باريس، لتكون واحدة من أهداف جمعية "Les Toits de Beyrouth" التي أعلنا عن تأسيّسها هناك في نهاية السنة الفائتة، وحيث سنعمل على تسويق منتوجات "كتّر خيرك" والتي جرى إختيارها وفق الأصول والمواصفات الدولية لتكون من الطراز الرفيع، في مطاعم ومعارض فرنسية ومنها الى دول أخرى.

ولتسهيل هذه العملية، قرّرت الجمعية إطلاق موقع إلكتروني www.katterkhayrak.com، حيث تعرض منتوجات وطنيه للبيع، في كلّ المجالات من مونة، الى أشغال يدوية، الى منحوتات و رسومات و مجوهرات مساهمة في ذلك بتسويق هذه المنتوجات و مؤمنةً نسبةً من الأرباح يعود رعيها لمساعدة حالات إجتماعية وصحية.

كما أعلنت أن أولى خطوات مونة "كتّر خيرك" في فرنسا والتي تحصل عليها من سيدات وعائلات لبنانية تقوم بتعزيز التعريف عنها وستتوج في 21 أيار 2022 من خلال إعلان "ألان جيعام" سفيراً لهذه المنتوجات و التى يستخدمها في مطعمه و هي معروضة في محلة "Le Doukana " لمن يرغب بشرئها، كما أنه سيسوق لها في كلّ المناسبات التي يكون فيها مما يساهم بنشرها أكتر فأكتر.

كما أعلنت في كلمتها عن مبادرتها الجديدة من جمعية "سطوح بيروت"، بتوقيع مصمّمة المجوهرات السيدة ساندرا غرغور، التى تقوم بتصميم و بتصنيع مجوهرات باكورتها ما أطلقتها البارحة من تصاميم تتوجها الأرزة البنانية الخضراء لما في رمزيتها من معانٍ كثيرة، وسيتمّ تسويقها بالتنسيق مع الجمعية في لبنان، وفي بلاد الإغتراب أيضا.

وقد شكرت داغر وفريقها السيدة غرغور لمساعدتها الجمعية من خلال اطلاق هذه المبادرة والتى يعود ريعها لمساعدة قسم من الحالات الطبية والمستعصية وتم تقديم كتاب "النبي" موّقع من أعضاء الجمعية.

وشدّدت داغر على أنّ من يمكنه الإستفادة من مشروع "كتّر خيرك" لناحية عرض منتوجاته، أو ذلك الذي سيستفيد من العائدات الربحية لن يفرّقهما لا الدين، ولا السياسة، ولا الانتماء المناطقي، ولا الطائفي ولا الحزبي...

وذكّرت داغر في كلمتها مرة جديدة بتكاثر حاجات المواطنين مع التدهور الوضع الإقتصادي في السنتين الأخيرتين، وازدياد صعوبتها على المستوى الصحي حيث يتعذّر اليوم على الجهات الضامنة دفع فروقات المرضى، ولا هو بمقدور المستشفيات على تحمّل الأعباء لوحدها.