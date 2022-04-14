living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اليكم طقس الأيام المقبلة

14
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة، من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية والجنوبية ورياح ناشطة. وجاء في النشرة الاتي:


- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على شرقي المتوسط خلال الايام الثلاث المقبلة، ومن المتوقع ان يتأثر اعتبارا من الاحد برياح خماسينية حارة وجافة مع سرعة رياح تصل ليل الاحد الى ما يقارب 60 كلم/س، اما صباح الاثنين من المتوقع ان تصل الى ما يقارب 80 كلم/س.
(معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15 و 24 درجة).


- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية بينما تستقر على المناطق الساحلية، مع ورياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الجنوبية.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية والجنوبية ورياح ناشطة.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الداخلية و الجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بدء تأثير الرياح الخماسينية المحملة بالغبار، التي تؤدي الى ارتفاع ملحوظ وسريع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، تشتد سرعة الرياح مساء الاحد لتقارب 65 كلم/س ومن المتوقع ان تشتد اكثر صباح الاثنين لتصل الى ما يقارب 80 كلم/س.

- الحرارة على الساحل من 13الى 20 درجة، فوق الجبال من 11 الى 19 درجة، في الداخل من 8 الى 23 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية ناشطة، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء احيانا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 75 %
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06:09
- ساعة غروب الشمس: 19:09

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout