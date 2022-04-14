اليكم طقس الأيام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة، من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية والجنوبية ورياح ناشطة. وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على شرقي المتوسط خلال الايام الثلاث المقبلة، ومن المتوقع ان يتأثر اعتبارا من الاحد برياح خماسينية حارة وجافة مع سرعة رياح تصل ليل الاحد الى ما يقارب 60 كلم/س، اما صباح الاثنين من المتوقع ان تصل الى ما يقارب 80 كلم/س.

(معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15 و 24 درجة).



- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية بينما تستقر على المناطق الساحلية، مع ورياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الجنوبية.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية والجنوبية ورياح ناشطة.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الداخلية و الجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية.



الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بدء تأثير الرياح الخماسينية المحملة بالغبار، التي تؤدي الى ارتفاع ملحوظ وسريع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، تشتد سرعة الرياح مساء الاحد لتقارب 65 كلم/س ومن المتوقع ان تشتد اكثر صباح الاثنين لتصل الى ما يقارب 80 كلم/س.



- الحرارة على الساحل من 13الى 20 درجة، فوق الجبال من 11 الى 19 درجة، في الداخل من 8 الى 23 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية ناشطة، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء احيانا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 75 %

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06:09

- ساعة غروب الشمس: 19:09