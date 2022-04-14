عناوين الصحف ليوم الخميس 14 نيسان 2022

الأخبار: إسرائيل «قاصرة» أمام جنين
التحقيقات تتوسّع في أوروبا والحاكم يسعى لوقف التحقيق اللبنانيّ: مفاجآت خارجية تنتظر سلامة و6 مصارف
النهار: "خطة التعافي" و"الكابيتال كونترول"... بخطى السلحفاة
الجمهورية: المبالغات "تسخّن" شهر الإحتمالات والمفاجآت
لماذا التشكيل بحصول الإنتخابات؟
البناء: الحوار السعوديّ الإيرانيّ لجولة خامسة… وموسكو لمعادلة قلب كييف مقابل العمق الروسيّ/ فلسطين: القدس تستعدّ للمواجهة غداً… وغانتس لا يستبعد التصعيد مع غزة / بعد الصندوق… تسريع الكهرباء الأردنيّة والغاز المصريّ… والبخاري يزور ميقاتي!/
اللواء: الإصلاحات في مهب التجاذبات من المجلس إلى الحكومة!
تعطيل الإنتخابات في مرمى باسيل.. وتقرير أميركي مقلق حول انتهاكات المسؤولين
نداء الوطن: الخارجية الأميركية تضيء على "الفساد الرسمي الخطير" في لبنان
البخاري في بعبدا: "ربع ساعة" لتأكيد المؤكّد!
l'orient le jour: L’Arabie saoudite entre de plain-pied dans la bataille électorale