عناوين الصحف ليوم الخميس 14 نيسان 2022

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الأخبار: إسرائيل «قاصرة» أمام جنين

التحقيقات تتوسّع في أوروبا والحاكم يسعى لوقف التحقيق اللبنانيّ: مفاجآت خارجية تنتظر سلامة و6 مصارف

النهار: "خطة التعافي" و"الكابيتال كونترول"... بخطى السلحفاة

الجمهورية: المبالغات "تسخّن" شهر الإحتمالات والمفاجآت

لماذا التشكيل بحصول الإنتخابات؟

البناء: الحوار السعوديّ الإيرانيّ لجولة خامسة… وموسكو لمعادلة قلب كييف مقابل العمق الروسيّ/ فلسطين: القدس تستعدّ للمواجهة غداً… وغانتس لا يستبعد التصعيد مع غزة / بعد الصندوق… تسريع الكهرباء الأردنيّة والغاز المصريّ… والبخاري يزور ميقاتي!/

اللواء: الإصلاحات في مهب التجاذبات من المجلس إلى الحكومة!

تعطيل الإنتخابات في مرمى باسيل.. وتقرير أميركي مقلق حول انتهاكات المسؤولين



نداء الوطن: الخارجية الأميركية تضيء على "الفساد الرسمي الخطير" في لبنان

البخاري في بعبدا: "ربع ساعة" لتأكيد المؤكّد!



l'orient le jour: L’Arabie saoudite entre de plain-pied dans la bataille électorale