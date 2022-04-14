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أسرار الصحف ليوم الخميس 14 نيسان 2022

14
APRIL
2022
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تؤكد مصادر روسية أن حسم ماريوبول سيُنهي القوة التي تمنح سائر وحدات الجيش الأوكراني معنويات الاستمرار في القتال فسيكون 10 آلاف من فيلق آزوف قد انتهى بين قتيل وأسير وعندها ستسير العمليّة العسكريّة على سائر الجبهات بسلاسة مختلفة.



خفايا

قالت مصادر مالية إنه إذا واصل الدولار صعوده حتى نهاية الشهر نحو سقف الـ30 الف ليرة فهذا يعني أن هناك قراراً بجعله يلامس سعر الـ40 ألفاً عشية الانتخابات وفي هذه الحالة يكون واضحاً أن قرار تطيير الانتخابات هو الخلفيّة.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
إلتزمت سفيرة دولة كبرى الصمت إزاء اتهامات وجهت إليها بأنها تسعى إلى تأجيل الانتخابات، أو عدم إجرائها..


غمز
لم تنجح لتاريخه المساعي التي لم تتوقف عن دمج لائحتين في لائحة واحدة في إحدى دوائر الجنوب..


لغز
دخلت عمليات الدفع بالدولار، للذين ينجحون بتسويق اللوائح، مقابل مبالغ، تنطلق من 50 دولاراً، وما فوق؟

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

توقفت مصادر متابعة عند كلام الوزير السابق وئام وهاب عن ودائع بالمليارات في المصارف اللبنانية بعد الإنتخابات ومنها 3 مليارات دولار ستودعها السعودية في مصرف لبنان وقالت إنه لا يتوافق مع توقعات محور الممانعة بالحصول على الأكثرية النيابية.

 

قالت جهات متابعة إنه إذا استمرت حالة التلاشي الإنتخابي فقد يضطر السيد حسن نصرالله إلى زيارة البقاع شخصياً إذا اقتضى الأمر لحث الناس على المشاركة في الإنتخابات.

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