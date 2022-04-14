إنتخابات 2022- الديار: لوائح المجتمع المدني وصلت الى اكثر من 50 لائحة... قناعة مطلقة لدى الاميركيين والسعوديين باستحالة تراجع قوة حزب الله

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

الحماوة الانتخابية بلغت ذروتها في كل الدوائر، ويرسم سياسي بارز عناوين المرحلة الانتخابية التي لن تتغير، ويؤكد ان الاكثرية ستكون لهذا الطرف او ذاك بمعدل ٧٠ نائبا، لكن الاهتمامات المحلية والعربية والدولية تراجعت بعد ان فقدت هذه الدول كل الامال التي وضعتها في المجتمع المدني لاحداث التغيير، وحسب مراكز الاحصاءات فان لوائح المجتمع المدني وصلت الى اكثر من 50 لائحة في كل لبنان، وهذا ما سيحرمهم الفوز بكتلة وازنة، فيما لوائح ٨ و١٤ اذار موحدة المرجعية ومتماسكة، اما العناوين الاخرى فتبقى كالاتي:

١- تكونت قناعة مطلقة لدى الاميركيين والسعوديين باستحالة تراجع قوة حزب الله، وعلى العكس وحسب المصادر والتقارير التي تجمعت لديهم من مختلف الافرقاء وتقاطعت على ان حزب الله قادر على توجيه صفعة للاميركيين والسعوديين عبر رفع نسبة الاقتراع للمقاومة وخياراتها الى حدود الـ ٥٠٠ الف صوت تفضيلي، وبفروقات كبيرة عن كل الاحزاب وتحديدا المصنفين في خانة الاخصام السياسيين للمقاومة، وهذا ما يجعل الخرق شيعيا من رابع المستحيلات وسيؤدي الى عودة الرئيس نبيه بري الى رئاسة المجلس النيابي مهما كان شكل السلطة.

٢- التطور الابرز في هذه الانتخابات محصور بمقاطعة تيار المستقبل وخروج سعد الحريري من اللعبة السياسية وفشل كل المحاولات السعودية والقوى الداخلية في تعبئة الفراغ الذي تركه سنيا ووطنيا، و تداعيات ذلك ستكون كبيرة على الحضور السياسي السني في البلد مع احتدام «التناتش» على الزعامة السنية وموقع رئاسة الحكومة.





٣- المعارك المسيحية ستكون «كسر عضم» في كل الداوئر بين القوات والتيار ومن يتحكم بالساحة المسيحية وطريق بعبدا.

٤- معركة المقعد الدرزي الثاني في الشوف بين مروان حمادة ووئام وهاب.