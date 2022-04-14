الديار: بدايات سياسات خارجية مختلفة مع لبنان من واشنطن الى باريس والرياض... مباحثات سورية- تركية: اجتماعات بين ضباط كبار

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

المناخات الدولية والعربية الايجابية التي تخيم على ملفات المنطقة بدأت تنعكس ايجابا على لبنان، ولن يكون خارج المسارات التفاوضية الايجابية التي دشنت بعودة السفراء الخليجيين والاعلان عن اتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية، ينص على تقديم قروض بقيمة ٣ مليارات دولار على مدى ٤ سنوات، وجاء الاعلان سريعا ومفاجئا، وقبل انتهاء المفاوضات الصعبة بين الطرفين بسبب التباينات في الرؤى وما سبقها من تشكيك من ممثلي صندوق النقد في ورقة الاصلاحات الحكومية، لكن هذه الاجواء السلبية حسب مصادر متابعة، انقلبت فجأة «و بقدرة قادر» عبر الاعلان عن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد بالتزامن مع عودة السفراء الخليجيين وتحويل الحكومة خطة التعافي الى مجلس النواب الذي بدأ أمس مناقشة قانون «الكابيتال كونترول» بتوافق وغطاء من الرؤساء الثلاثة وقد يقر الثلاثاء، دون تحديد المسؤوليات عن السياسات الاقتصادية والمالية التي دمرت البلد.



كل هذا يؤشر، حسب المصادر المتابعة، الى بدايات سياسات خارجية مختلفة مع لبنان من واشنطن الى باريس والرياض، قائمة على سياسة «الجزرة» قبل الانتخابات النيابية لتفادي الانهيار وانفجار الاوضاع الامنية، وما تخلفه من تداعيات داخلية و تأثيرات في ملف النازحين السوريين والخشية من هجرة معاكسة باتجاه العواصم الاوروبية التي تعاني من الاثار المدمرة للازمة الاوكرانية واستقبال ٤ ملايين لاجئ اوكراني.

وحسب المصادر، فان المساعدات قد ترتفع وتيرتها بعد الانتخابات وتكوين السلطة الجديدة في حال فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية كما هو متوقع.





وتضيف المصادر، ان المناخات الجديدة على الصعيد الداخلي تتلاقى مع التطورات الايجابية على مسار الملفات الساخنة في المنطقة بدءا من اليمن الى التقدم في مفاوضات الملف النووي وما كشف عن اتفاق اميركي ايراني لاطلاق دفعة من المحتجزين والافراج عن كمية من الاموال الايرانية المجمدة في واشنطن قبل توقيع الاتفاق، الى الانفتاح العربي على سوريا الى المباحثات السورية التركية خلال الاسابيع الماضية بجهود روسية، والتي ترجمت بسلسلة اجتماعات بين ضباط كبار من البلدين، ناقشت بشكل جدي الملفات الخلافية ووجود الجيش التركي في مناطق شرق الفرات والعودة الى اتفاق اضنة الذي يسمح للقوات التركية بتنفيذ عمليات داخل الاراضي السورية بعمق ٣٥ كيلومترا اذا حصلت تطورات تهدد الامن القومي التركي،

كما تم النقاش بعمق في الموضوع الكردي وما يشكله من قلق لأنقرة، وسربت مصادر المجتمعين من الطرفين اجواء ايجابية عن اللقاءات الاخيرة للمرة الاولى، علما ان الصحف التركية اعلنت منذ اسابيع عن توجه تركي لتحسين العلاقات مع دمشق واعادة تقييم كل السياسات منذ ٢٠١١.