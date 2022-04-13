وفد من الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي يزور السفارة الروسية متضامناً

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زار وفدٌ من الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي، السفير الروسي في لبنان السيد ألكسندر روداكوف، لتسليم رسالة للرئيس فلاديمير بوتين تعبر عن تضامن الاتحاد المسيحي مع جمهورية روسيا الاتحادية بوجه الضغوطات التي تتعرض لها نتيجة لمواجهتها هيمنة القطب الواحد الذي يسعى لاستكمال سيطرته على دول ومقدرات العالم.

وتطرق الحديث الى الاستباحة التي تتعرض لها الدول الصغيرة والمستضعفة في سيادتها واستقلالها وثرواتها الطبيعية واقتصادها، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط حيث الوجود المسيحي يضمحل يوماً بعد يوم حتى يكاد يزول بسبب تلك السياسات.

ودعا الاتحاد المسيحي جمهورية روسيا الاتحادية الى العمل على "قيامة شرق جديد" يصون الحريات وسيادة الدول ويكون منطلقاً لوضع حدٍ للهيمنة المتمادية، تمهيدا لتأسيس نظام عالمي جديد وفعال، متعدد المراكز، مبني على معايير عالمية متساوية للقيم والمبادئ الانسانية، واستعادة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لدورهم كمنظم وضابط للعلاقات والحقوق والالتزامات بين الدول، ما من شأنه إرساء أرضية لحوار حقيقي ومثمر بين الحضارات، يرتكز الى المصالح المشتركة التي تضمن السلام والاستقرار في العالم.