فياض يصل الى القاهرة مساءً للبحث باستيراد الغاز المصري

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يغادر مساءً وزير الطاقة والمياه وليد فياض بيروت متوجهاً الى القاهرة على رأس وفد لإجراء محادثات مع نظيره المصري وزير البترول والثروة المعدنية طارق المُلا تتناول مشروع إعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري الى لبنان عبر خط الغاز العربي وتوقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى مع الجانب المصري.

وكان فياض قد أشار في وقت سابق أن المرحلة الأولى من تنفيذ خطة الكهرباء ستبدأ قريباً جداً كاشفاً عن تلقي آخر مسودة عن العقود في ما يخص الغاز المصري،

وأوضح أن الحصول على التمويل من البنك الدولي مرتبط بالحصول على الإعفاءات الاميركية من تداعيات قانون قيصر.

الى ذلك يعقد فياض ايضاً سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين المصريين.