متحدون: الاعتراض أمام محكمة الاستئناف بوجه فرنسبنك لتثبيت الحجز والأختام

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أعلن تحالف "متحدون" في بيان، أن محاميه "تقدموا اليوم، بوكالتهم عن المودع عياد غرباوي إبراهيم من جمعية صرخة المودعين، أمام الغرفة الناظرة في قضايا التنفيذ في محكمة الاستئناف المدنية في بيروت باعتراض للرجوع عن القرار الصادر عنها بتاريخ 22/3/2022 والذي قضى بفض الأختام عن الخزنات والصناديق الحديدية العائدة للمنفذ عليه فرنسبنك في المعاملة التنفيذية رقم 1103/2021، وسجل الاعتراض تحت رقم 27/2022".



وأوضح أن "هذا الاعتراض يأتي لحث المحكمة على التراجع عن قرارها وتثبيت الحجز التنفيذي حفاظا على حقوق المودعين ووضع حد للتعسف الذي مارسه فرنسبنك بوجه المودع إبراهيم، لا سيما بعد القرارات المنصفة لأصحاب الحقوق والتي اتخذها القاضي حبيب مزهر بوجه مصرفي عوده وبيروت".



وأشار إلى "الارتكاز في الاعتراض على الخطأ في تفسير القانون لدى الإدلاء في القرار المعترض عليه، وتحديدا اعتباره أن الحجز الحاصل لم يطل سوى خزنة النقود من الخارج ودون المحتوى، حيث لا يستقيم ذلك والقانون كون الغاية من حجز الخزنة هي حجز الأموال بداخلها وليس حجزها ككيان معدني فقط، على أمل إعادة تصويب القرار بما يخدم حسن سير العدالة".