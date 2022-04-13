إتحاد نقابات البناء والتعمير في لبنان تابع قضايا عمالية

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عقد إتحاد البناء والتعمير إجتماعه الدوري للنقابات في مقر نقابة شركة هولسيم لبنان، في حضور نقابة عمال البناء في الشمال، نقابة مستخدمي وعمال شركة الإسمنت الأبيض، نقابة عمال بناء زغرتا الزاوية ونقابة موظفي وعمال شركة هولسيم لبنان.



تطرق المجتمعون الى "الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان وتأثيره السيء على العمال، وبعد مناقشات معمقة والتداول في شؤون ومشاكل عمال قطاع البناء، إتفق المجتمعون على جملة توصيات :

- وضع خطة عمل لتطوير عمل النقابات.

- مواجهة التحديات بالتضامن والتعاضد بين العمال والنقابات.

- أهمية دور المرأة و وضرورة تعزيز حضورها في النقابات.

- تطبيق القوانين المرعية الإجراء ودعم العمال اللبنانيين وإعطائهم الأولية.

- العمل على إجراء برامج ودورات تثقيفية وتدريبية للعمال.

- إصدار دليل خاص للعمال، وإجراء برامج مسح وإحصاء لعمال هذه النقابات.



وأكد المجتمعون، متابعتهم في "مناقشة هذه التوصيات في الاجتماع المقبل المنوي عقده في الثالث من حزيران 2022".