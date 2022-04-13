بري تلقى رسالة من وزير خارجية الفاتيكان...وسلسلة استقبالات في المصيلح

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تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة من وزير خارجية الفاتيكان واستقبل وزير الاشغال العامة والنقل ، ومحافظ النبطية وإتحاد بلديات ساحل الزهراني ، والتقى المفتي السيد علي مكي ، وتلقى برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان من سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح ومن نظيره السوري ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني .

وإستقبل بري في قاعة ادهم خنجر في دارته في المصيلح وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية حيث جرى بحث للأوضاع العامة وآخر المستجدات وشؤوناً متصلة بعمل الوزارة وبرامجها في المرحلتين الراهنة والمقبلة .

كما تابع الرئيس بري شؤوناً إنمائية وخدماتية خلال إستقباله رئيس إتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر مع وفد ضم رؤوساء المجالس البلدية في الإتحاد .

الرئيس بري التقى أيضاً المفتي القاضي رئيس المحكمة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى السيد علي مكي ، وإستقبل أيضاً محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه .

على صعيد آخر تلقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري رسالة من وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغير حول زيارة قداسة البابا فرنسيس الى لبنان في الثاني عشر والثالث عشر من شهر حزيران المقبل .

ولمناسبة شهر رمضان المبارك تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح ، كما تلقى أيضاً برقيتي تهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان من رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ ومن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح .