المرتضى التقى وفدا من جمعية تخليد ذكرى رشيد وأمين نخلة واتفاق على انشاء متحف خاص برشيد نخلة

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التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، وفدا من جمعية تخليد ذكرى رشيد وأمين نخلة.

ضم الوفد رئيس بلدية الباروك -الفريديس المحامي إيلي نخلة والدكتورة سلوى الأمين، المحامي عبد الله مسلم، و بشارة نخلة.

وقد اعرب الوفد عن شكره للوزير المرتضى لزيارته ضريح المرحوم رشيد بك نخلة ورعايته فعالية إطلاق الطابع البريدي الخاص بالأخير.

وجرى البحث في تنظيم نشاطات ثقافية مختلفة وسبل تفعيل دور الجمعية على الصعيد الثقافي، وتم الإتفاق على إنشاء متحف خاص برشيد نخلة يضم صورا، وكتبا ومخطوطات.

وسيتم عرض كتب للمرحومين رشيد وأمين نخلة في المكتبة الوطنية في الصنائع. كذلك جرى التباحث في شؤون عامة مختلفة.