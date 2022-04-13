وزارة السياحة تذكّر بالإلتزام بالتوجيهات الصادرة عن لجنة التدابير الوقائية لفيروس كورونا

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استناداً إلى التوجيهات الصادرة عن اجتماع لجنة متابعة التدابير الوقائية والاجراءات لفيروس كورونا بتاريخ 4 نيسان 2022، تذكّر وزارة السياحة المؤسسات السياحية والمعنيين كافة بضرورة الإلتزام بما يلي:

أولاً: تلغى التدابير المفروضة كافة والمتعلقة بالنسب المسموح بها من سعة المؤسسات السياحية والمطاعم والمقاهي مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقيود الصحية العامة المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

ثانياً: وقف العمل بإلزام الزبائن لدى المؤسسات السياحية والمطاعم والمقاهي كافة بإبراز شهادة التلقيح او نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR).

ثالثاً: وقف العمل بإلزام العاملين والمستخدمين من غير الملقحين لدى المؤسسات السياحية والمطاعم والمقاهي كافة بإبراز نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) مرتين في الاسبوع مع التأكيد على حق الادارة المعنية طلب نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) لاي عامل او مستخدم في حال مخالطة مباشرة لمصاب بالفيروس او لدى ظهور أية عوارض تستدعي اجراء الفحص.