ابي رميا: ‏وحدتنا ومصلحة لبنان فوق كل اعتبار كي نعيش بسلام واستقرار

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غرّد النائب سيمون ابي رميا عبر حسابه الخاص على فيسبوك وكتب:

‏في ١٣ نيسان ٢٠١٠، حوّلت من موقعي كرئيس للجنة الشباب والرياضة النيابية هذه الذكرى الى مناسبة التقاء ووحدة بين الوزراء والنواب من مختلف الاحزاب تحت شعار "كلنا فريق واحد" وخضنا مباراة كرة قدم متسلّحين بالروح الرياضية وغمرنا جميعاً العلم اللبناني.



‏ما زلت اراهن على الحس الوطني لنبذ الحقد والعيش معاً بسلام ووحدة بعيداً عن الارتهان الى الخارج لتغليب المصلحة اللبنانية والولاء للوطن بعيداً عن الاجندات الخارجية.



‏وحدتنا ومصلحة لبنان فوق كل اعتبار كي نعيش بسلام واستقرار.