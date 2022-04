A + A -

غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب إدكار طرابلسي قائلا:



ب ١٣ نيسان أذكر قول الرّبّ:

"كل مملكة منقسمة على ذاتها تُخْرَبُ، وكل مدينة او بيت منقسم على ذاته لا يَثْبُتُ."

وأذكر قول مارتن لوثر كينغ:

"We must learn to live together as brothers or perish together as fools"

بوحدتنا نحفظ بلادنا