سفير السعودية في بعبدا.. وهذا ما حصل

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان السفير وليد البخاري. وخلال اللقاء نقل السفير السعودي للرئيس عون التهاني لمناسبة حلول عيد الفصح المجيد وتم عرض العلاقات اللبنانية-السعودية وضرورة تطويرها وتفعيلها في المجالات كافة، حيث اكد السفير البخاري على دعم المملكة للشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.

ووضع السفير السعودي رئيس الجمهورية في آلية عمل الصندوق السعودي-الفرنسي المشترك المخصص للدعم الانساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان.