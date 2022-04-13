كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون طقس الأيام المقبلة, ربيعي يسيطر على شرقيّ المتوسّط، ليتأثر اعتباراً من الاحد برياح خماسينية حارة وجافة.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس ربيعي دافىء يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات صباحاً وارتفاع درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تعود لمعدلاتها الموسمية ورياح ناشطة.

الجمعة: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة مساءً.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.