روسيا توزع مساعدات غذائية في مدينة اللاذقية

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الوطن السورية: وزع مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم أمس نحو 4.5 أطنان من المساعدات الغذائية المقدمة من روسيا الاتحادية لعائلات من ذوي الشهداء والجرحى والأسر المحتاجة في حي دمسرخو بمدينة اللاذقية.

وذكر ممثل مركز التنسيق الرائد ألكسندر لـ«سانا» أن المركز «وزع اليوم 500 سلة غذائية تقدر بوزن 4.5 أطنان من المواد الغذائية في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه روسيا الاتحادية للشعب السوري».



من جهتهم، أعرب عدد من أهالي الحي عن شكرهم لهذه المبادرة التي تعبر عن عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين حيث أشار رأفت كحيلة مختار الحي إلى أن «استمرار روسيا الاتحادية بتقديم المساعدات يعكس الدعم المتواصل من الحكومة والشعب الروسي لسورية في حربها على الإرهاب والرغبة المتبادلة في تمتين علاقات الصداقة بين البلدين».