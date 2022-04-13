إنتخابات 2022- الأنباء الكويتية: لبنان الحر ونداء الوطن: لا أحد يملك في لبنان الخبر اليقين حال إجراء الانتخابات من عدمه

A + A -

الأنباء الكويتية: على الرغم من قرقعة الأسلحة الانتخابية في كل مكان على قاب قوسين أو أدنى من اليوم الانتخابي في 15 مايو، فإن أحزابا وقوى كبرى ما زالت على خشيتها من تطيير الانتخابات في ربع الساعة الأخير على خلفيات متعددة.

ونقلت إذاعة لبنان الحر عن مصادر سياسية، أنه رغم كل التحضيرات والتطمينات والتأكيدات فإن أحدا لا يملك في لبنان الخبر اليقين حال إجراء الانتخابات من عدمه، فالبلد مفتوح على كل الاحتمالات بين ساعة وأخرى، حيث يخلق الله ما لا تعلمون.

وعن جريدة نداء الوطن، أن المخاطر المحدقة بالساحة الداخلية، تندرج من احتمال اشتعال فتيل الانفجار الاجتماعي، مرورا بإمكان حصول أحداث امنية، على الأرض وصولا إلى توتير الأوضاع على الحدود مع إسرائيل، لاسيما ان وزير الدفاع الإسرائيلي لم يستبعد هذه الفرضية، حين اكد ان هناك خطر اتساع رقعة التصعيد ليشمل شن حملة عسكرية واسعة في غزة، او بعض الأحداث في لبنان.