عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 نيسان 2022

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الأخبار: أميركا - إيران: معركة «الحرس الثوري»

70% من شباب لبنان نحو «الهجرة الأبديّة»





الديار: العودة الخليجية للبنان تمهد لاحياء ٨ و ١٤ آذار بعد الانتخابات

الحكومة تستكمل صرف ما تبقى من احتياطات للتصدي لانفجار اجتماعي كبير

هل يقر الكابيتال كونترول تحت ضغط صندوق النقد ؟



اللواء: الانفراج في العلاقات يتوسع: بخاري في بعبدا وعين التينة والسراي

الإتفاق مع صندوق النقد أمام مجلس الوزراء.. والخبز إلى المائدة في رمضان!

نداء الوطن: الكابيتال كونترول: المطلوب تحديد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر

لا "تفتيش" ولا "تأديب": عون موجود... إذاً "غادة باقية"!

النهار: التزامات صندوق النقد تسابق الزمن الانتخابي



الجمهورية: الحكومة تبدأ قوننة الإصلاحات

البابا سيأتي في حزيران إذا...



l'orient le jour: Le Hezbollah veut ressusciter le 8 Mars