عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 نيسان 2022

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الأخبار: أميركا - إيران: معركة «الحرس الثوري»
70% من شباب لبنان نحو «الهجرة الأبديّة»
الديار: العودة الخليجية للبنان تمهد لاحياء ٨ و ١٤ آذار بعد الانتخابات
الحكومة تستكمل صرف ما تبقى من احتياطات للتصدي لانفجار اجتماعي كبير
هل يقر الكابيتال كونترول تحت ضغط صندوق النقد ؟
اللواء: الانفراج في العلاقات يتوسع: بخاري في بعبدا وعين التينة والسراي
الإتفاق مع صندوق النقد أمام مجلس الوزراء.. والخبز إلى المائدة في رمضان!
نداء الوطن: الكابيتال كونترول: المطلوب تحديد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر
لا "تفتيش" ولا "تأديب": عون موجود... إذاً "غادة باقية"!
النهار: التزامات صندوق النقد تسابق الزمن الانتخابي
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