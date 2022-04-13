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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 13 نيسان 2022

13
APRIL
2022
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تتوافق مصادر روسية وأوكرانية على أن مرحلة ما بعد حسم ماريوبول غير ما قبلها وتتفق على أن جمود التفاوض لن يكسره إلا حسم ماريوبول. وتوقعت أن تتبع ذلك اندفاعات ضخمة وسريعة للقوات الروسيّة من القرم نحو دونباس.


خفايا

اقترح رئيس حزب القوات اللبنانية على السفير السعودي الدعوة لإفطار لشخصيّات بقاعية مؤثرة انتخابياً واعداً بتزويده بلائحة اسميّة إذا وافق على الفكرة، لأن ذلك قد يساهم في فوز القوات بثلاثة مقاعد واحد في كل دائرة بقاعية.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
تختلف التحليلات حول الجهات الإقليمية أو الدولية التي تؤخّر أو تُعرقل تنفيذ اتفاق استجرار الكهرباء عبر سوريا، أو الغاز من مصر عبر سوريا أيضاً!


غمز
لم يكن بعض المحيطين بمرشح رئاسي جدّي على درجة من الإرتياح، للقاء الثلاثي الذي عقد، وخرج ببعض تفاصيله إلى الإعلام..


لغز
فهم من كلام قيادي حزبي كبير أن ما كان يقصده ببعض الأصدقاء، نائب سابق ومرشح ما لبث أن انسحب من المنافسة، بمؤتمر صحفي عقده لهذه الغاية، ويتقاطع مضمونه مع كلام القيادي الحزبي!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

بعدما تبين أن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تملك مستودعات في تل عمارة - رياق يمكن استخدامها في تخزين القمح، تبين أيضاً أن وزارة الاقتصاد لديها مستودعات كبيرة على بعد عشرات الأمتار من مستودعات المصلحة. وهناك تساؤل عن سبب عدم مبادرة مديرية مكتب الحبوب والشمندر السكري ووزارة الاقتصاد إلى تحضير هذه المستودعات بعد انفجار مرفأ بيروت، ولِمَ لمْ يتم الحديث عنها سابقاً؟

 

يتردد أنّ مرشحاً على لائحة مدعومة من مرجع حكومي يتلقى دعماً من مرشح على لائحة منافسة في منطقة شمالية.

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