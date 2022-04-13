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الديار: تنفيذ خطة الكهرباء... وأزمة الطحين؟

13
APRIL
2022
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

كان لبنان حصل في ايلول الماضي من صندوق النقد الدولي على مبلغ 1.135 مليار دولار في بدل حقوق السحب الخاصة «إس دي آر» (SDR)، وهي حصة لبنان من الصندوق عن 2021 وقيمتها 860 مليون دولار، وعن العام 2009 وقيمتها 275 مليون دولار، وتم ايداعه في حساب مصرف لبنان.

 

وقالت مصادر وزارية ل»الديار» ان «الحكومة كانت تخطط لاستخدام هذا المبلغ لتنفيذ خطة الكهرباء التي تم اقرارها لكن وبسبب ضغط الازمات وآخرها الطحين قررت الاقتراض من هذا المبلغ علما ان ال١٥ مليون دولار لن تكفي الا اسبوعا واحدا لدعم الطحين».

 

واشارت المصادر الى ان «الحكومة تعمل بالتوازي على اصدار تشريع عن مجلس النواب للسماح بالاقتراض من الاحتياطي الالزامي لعلمها بأن الاموال التي سيمنحها الصندوق للبنان باطار الاتفاق المرتقب معه بعد تنفيذ الاصلاحات المطلوبة ستتطلب وقتا للحصول عليها في وقت الاحتياجات كثيرة وقد تجاوزنا الخط الاحمر بما يتعلق بالمس بأموال المودعين».

الديار
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