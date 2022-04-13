خلف الحبتور يحذر اللبنانيين: للتروي فالاتفاق مع صندوق النقد هو بمثابة رهن كامل للبلد!

A + A -

حذر رجل الأعمال الإماراتي خلف الأحمد الحبتور، اللبنانيين من أن الاتفاق مع صندوق النقد هو بمثابة رهن كامل للبلد، مشددا على أن قروض صندوق النقد ليست الخيار الأفضل.

وقال الحبتور في تغريدة على "تويتر": قبيل إعلان لبنان عن اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي من الضروري التروي ودراسة هذه الخطوة مطولا قبل الإقدام عليها. الاتفاق مع صندوق النقد هو بمثابة رهن كامل للبلد تحت سيطرة البنك الدولي"، مشددا على أن "لبنان فيه القدرات والشباب الذي يعمل حول العالم وهو قادر على بناء لبنان متى توفرت البيئة لذلك".

وأضاف: "بدل التلهي بآمال كاذبة سترهن لبنان للبنك الدولي وستكبّله لعقود، الحري بالأشقاء اللبنانيين اختيار الأشخاص الصحيحين والصادقين لقيادة البلاد"، معتبرا أن "قروض صندوق النقد ليست الخيار الأفضل، بل المطلوب إصلاحات وبيئة آمنة تشجّع المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار وإنعاش الإقتصاد".

وأعلن صندوق النقد الدولي قبل أيام، توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدى أربع سنوات.