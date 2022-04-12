فريد البستاني: أؤمن بأنّنا سنخرج من الأزمة وأتوقّع في السنوات الثلاث المقبلة

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قال المرشح عن المقعد الماروني في دائرة الشوف عاليه النائب فريد البستاني في حديث تلفزيوني إن "كانت مبادئ الحراك تلتقي مع مبادئ وأفكار الخط الذي أنتمي اليه إلا أنّها سلكت لاحقاً طريقاً مختلفاً. لقد بدأت منذ سنوات بتأمين فرص عمل وسأواصل ذلك وأؤمن بأنّنا سنخرج من الأزمة وأتوقّع ذلك في السنوات الثلاث المقبلة".

وأضاف "ساهمت في الكثير من قوانين تكتل لبنان القوي اضافة الى ما قدّمته من قوانين اساسيّة كالزواج المدني الذي يشكّل مدخلاً للدولة المدنيّة. عملي متواصل وهو الدور الحقيقي للنائب في الانماء والتشريع ولست من النوع الذي يتذكّر الناس قبل شهرين من الانتخابات".