قيادة الجيش تنعى العميد القيّم المتقاعد روبير محفوظ

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نعت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، العميد القيّم المتقاعد روبير محفوظ، الذي توفي بتاريخ 11/4/2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:



من مواليد: 1 /07 / 1936- حالات - جبيل.

تطوع في الجيش بتاريخ 1 / 10 / 1956، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 18 / 9 / 1959، ومن ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1 / 1 / 1987.

حائز أوسمة عدة وتنويه العماد قائد الجيش مرات عدة.

تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.

متأهل وله /3/ أولاد.

أقيم المأتم بتاريخ 12 / 4 / 2022 الساعة 15.30 في كنيسة سيدة الدوير - الفيدار.



تقبل التعازي بتاريخ 13 / 4 / 2022 اعتبارا من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:



زوجة الفقيد السيدة سيمون عزيز مطر: 880549 /03

ابنة الفقيد السيدة كارين: 494416/ 03

ابنة الفقيد السيدة مايا: 221592/ 03