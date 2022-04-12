السفير السعودي وليد البخاري أقام مأدبة إفطارٍ على شرف وزراء الداخلية

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دعا السفير السعودي وليد البخاري وزراء الداخلية الى مأدبة إفطار رمضانية في دارة السفارة في اليرزة.

واستهلّ اللقاء إجتماع ثنائي مع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي. كما حضر الإفطار الوزراء السابقين نهاد المشنوق، زياد بارود، مروان شربل، ريا الحسن، وشارك فيه رؤساء الأجهزة الأمنية، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود.

وبحسب معلومات الجديد فأنّ مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم كان مدعوّاً إلى الإفطار إلّا أنّه اعتذر عن الحضور بسبب ارتباطه مسبقاً في إفطار على شرفه أقامه بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا يازجي.